Fiamme sopra i Monti di Prosito

RIVIERA - Ieri sera attorno alle 20 è stato segnalato un incendio di vegetazione sopra i Monti di Prosito, in Riviera. Le fiamme sono state spente grazie all'intervento di terze persone che si trovavano in zona.

In mattinata i Pompieri di Biasca hanno raggiunto il luogo con un elicottero e hanno provveduto a rovesciare dell'acqua sull'area interessata, mettendo così in sicurezza la parete bruciata. Non si lamentano feriti o intossicati. Al momento non si conoscono le cause del rogo.

FVR / M. Franjo