Coronavirus: «Nessun caso sospetto in Ticino. Ma siamo pronti»

BELLINZONA - Le autorità cantonali, così come quelle federali, seguono la diffusione del coronavirus in Italia, si stanno preparando a «gestire i possibili casi sul territorio» e le strutture sanitarie sono pronte. Lo riferisce oggi il Dipartimento della socialità e della sanità (DSS) in un comunicato, informando che il gruppo di coordinamento allargato deciderà domani quali ulteriori misure attivare.

In Italia sembrano esserci stati contagi senza un chiaro legame epidemiologico fra loro. Non potendo escludere l’apparizione di casi comunitari, le modalità di presa a carico sanitaria in Ticino sono pertanto state subito rinforzate, sia nella gestione dei casi negli ospedali che dal punto di vista dei criteri clinici con cui vengono individuati i casi sospetti, spiega il DSS.

Pertanto i casi che presentano – anche senza legame epidemiologico sicuro con la Cina o con casi confermati negli ultimi 14 giorni – sintomi di un’infezione respiratoria acuta con difficoltà respiratorie, verranno valutati più attentamente ed i casi che presenteranno una serie di segni e sintomi compatibili, saranno trattati come casi sospetti: isolati e sottoposti allo striscio naso-gola alla ricerca del nuovo Coronavirus. Anche in assenza di viaggi.

Per il momento, nessuno in Svizzera è risultato, fino ad ora, positivo al virus e in Ticino non risultano né casi sospetti né persone poste in quarantena.

La mappa della diffusione del coronavirus nel mondo