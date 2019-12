Anche Cassis a festeggiare l'iscrizione delle Processioni nella lista Unesco

MENDRISIO - È giunto ieri da Bogotà l’atteso responso sulla candidatura delle Processioni della Settimana Santa che inserisce ufficialmente la manifestazione mendrisiense nella lista rappresentativa dei beni culturali immateriali dell’Unesco. Il Municipio di Mendrisio esprime quindi «grande soddisfazione» per il raggiungimento di questo ragguardevole obiettivo che «valorizza appieno la tradizione delle Processioni, radicata nel territorio e tramandata e perpetrata da secoli con passione ed encomiabile impegno di numerosi uomini e donne».

La Città esprime un sentito ringraziamento alla Fondazione delle Processioni storiche di Mendrisio e a tutti i suoi numerosi collaboratori, che assieme all’Organizzazione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, all’Ufficio federale della cultura e al Centro di dialettologia e di etnografia hanno allestito e presentato il complesso dossier di candidatura. «Questo importante riconoscimento UNESCO - sottolinea la Città - è da indirizzare a tutta la comunità che da generazioni custodisce e tramanda questa tradizione vivente radicata in tutta la regione. Una tradizione che si caratterizza anche per i suoi trasparenti, che custodisce il Comune, le cui tecniche realizzano sono una peculiarità è hanno rivestito un ruolo di primo piano all’interno della candidatura. Questo riconoscimento, sommato a quello già conferito al Monte San Giorgio, offre inoltre a Mendrisio e alla regione un motivo in più per credere e lavorare attorno allo sviluppo in chiave turistica».

Per festeggiare questo momento storico, la Città invita tutta la popolazione alla Cerimonia di scambio degli auguri sabato 14 dicembre presso il Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio, alle 17:30. Vista l’eccezionalità della circostanza all’evento saranno presenti anche le autorità federali – in particolare con il Consigliere federale Ignazio Cassis – e le autorità Cantonali.