Accordo tra Cardiocentro ed EOC, ecco i dettagli

LUGANO - Dopo la pioggia è ritornato (finalmente) il sereno nel rapporto tra Cardiocentro ed Ente Ospedaliero. L'accordo tra i due "ex litiganti" è ormai pronto e per sancire l'intesa non manca altro che le rispettive firme che verranno apposte sul documento il prossimo 9 agosto.

Finanziamento alla ricerca - Nel frattempo il Caffé ha svelato in anteprima alcuni dettagli dell'accordo che si sviluppa in 15 punti. Fra di essi trova naturalmente spazio quello relativo al finanziamento della ricerca medico-scientifica (investimento da circa 5 milioni di franchi). Nel documento d'intesa viene specificato che «una parte del patrimonio mobile (netto) figurante nel contratto di trasferimento dovrebbe essere consacrato al mantenimento e allo sviluppo delle attività di ricerca (...). La Fondazione Cardiocentro ha quindi deciso di principio di destinare due terzi del proprio patrimonio finanziario alla FCRE, per contribuire al proseguimento dell’attività oltre il 2020. La parte restante del patrimonio verrà invece destinata al fondo del nuovo Istituto Cardiocentro».

Contratti - Altro punto importante è quello inerente ai contratti di lavoro. Essi saranno ripresi interamente dall'EOC e saranno mantenuti a tempo indeterminato con la formazione del nuovo istituto. I pochi contratti individuali - invece - saranno confermati per un periodo di almeno due anni e in seguito adattati alle normative dell'Ente.

Organigramma - Nei 15 punti dell'accordo rientra, ovviamente, anche il nuovo organigramma. Alla testa della nuova struttura risulterà il Consiglio d'amministrazione dell'Ente, immediatamente sotto la direzione generale, sempre dell’Ente, alla quale dovrà direttamente rispondere (senza alcun interlocutore, quindi senza passare dai vertici dell’ospedale di Lugano a cui il Cardio è annesso) la direzione del nuovo Istituto. Il nuovo direttore amministrativo sarà Massimo Manserra (attualmente vice direttore del Cardio), mentre Tiziano Cassina sarà uno dei direttori sanitari. Come annunciato pubblicamente alcuni mesi fa dall'ospedale del cuore, l’attuale direttore amministrativo, Dante Moccetti, non farà più parte dell’organico, come pure il padre del progetto, Tiziano. Il direttore accademico sarà Giovanni Pedrazzini, come direttore scientifico è stato scelto Stefanos Demertzis, infine il ruolo di responsabile infermieristico sarà affidato a Stefano Bernasconi.