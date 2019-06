I taxi sotto la lente del Cantone

LUGANO - Taxi, si cambia! O perlomeno questa era l’intenzione nell’estate del 2015, quando la Città di Lugano aveva presentato una nuova ordinanza municipale volta a migliorare il settore. Ma dall’autunno dello stesso anno la modifica è bloccata da un ricorso, ancora in attesa di una decisione da parte del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

Ora il caso potrebbe però diventare di interesse cantonale. A quasi quattro anni dalla proposta del Municipio luganese, il Dipartimento delle istituzioni mira infatti a una soluzione a livello ticinese. E i primi passi in questo senso saranno fatti il prossimo 1. luglio, in occasione di un incontro a Camorino al quale sono stati convocati i capidicastero dei principali centri del cantone.

Tale incontro, come si evince dalla lettera delle Istituzioni, permetterà di affrontare con i Comuni i vari temi sollevati sulla questione. Ed è un appuntamento che scaturisce a seguito di segnalazioni giunte dalle autorità chiassessi e locarnesi.

A Lugano c’è in particolare malcontento per la distinzione tra taxi di categoria A (attualmente se ne contano sedici) e quelli della B (questi ultimi, più numerosi, senza diritto di sosta su area pubblica). Una distinzione che l’ordinanza prevede quindi di abolire, aumentando il numero di quelle ex tipo A a 60/80 unità, così da garantire un servizio funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.