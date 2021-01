Dipendente si ferisce, multa a Nestlé

VEVEY - Nestlé è stata multata nel Regno Unito per un incidente occorso a un dipendente, il cui braccio si è incastrato in una macchina per la produzione del cioccolato After Eight. L'uomo era stato operato per un doppia frattura.

La multinazionale ha confermato questa sera all'agenzia di stampa finanziaria AWP un'informazione del quotidiano Evening Standard. Un tribunale locale ha inflitto al gruppo alimentare una multa di circa 600'000 sterline (oltre 713'000 franchi al cambio attuale). L'incidente è avvenuto ad Halifax, nel West Yorkshire.