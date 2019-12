PostFinance, pagamenti allo sportello più cari

BERNA - Dal primo luglio del prossimo anno PostFinance aumenterà - per la prima volta dal 2007 - i prezzi per i versamenti allo sportello effettuati presso le filiali e gli altri punti di accesso fisici della Posta con polizze rosse (PV) e arancioni (PVR). «A causa della rapida crescita della digitalizzazione del traffico dei pagamenti, sempre più persone pagano le fatture tramite l’online banking. Di conseguenza, negli ultimi 12 anni il numero di transazioni effettuate presso i punti fisici è diminuito di oltre un terzo», spiega oggi il gigante giallo in una nota.

Al tempo stesso, questo cambiamento ha toccato anche i requisiti normativi, diventati «sempre più numerosi» e soggetti a costi di trattamento più elevati. «Ragioni per le quali il traffico dei pagamenti allo sportello è attualmente in una situazione di forte deficit».

Va detto che il pagamento delle fatture allo sportello resta, in linea di massima, gratuito per i destinatari delle fatture. Alcuni emittenti di fatture addebitano tuttavia la commissione per pagamento allo sportello ai destinatari. Un inconveniente al quale si può ovviare pagando le fatture mediante l’online banking.

Versamenti con PV Fino a 50 franchi - da 1.50 a 2

Fino a 100 franchi - da 1.80 a 2.40

Fino a 1000 franchi - da 2.35 a 3.10

Fino a 10'000 franchi - da 3.55 a 4.75

Ogni ulteriori 10'000 franchi - da 0.90 a 1.25 Versamenti con PVR Fino a 50 franchi - da 0.90 a 1.20

Fino a 100 franchi - da 1.20 a 1.60

Fino a 1000 franchi - da 1.75 a 2.35

Fino a 10'000 franchi - da 2.95 a 3.95

Ogni ulteriori 10'000 franchi - da 0.90 a 1.25

Fattura QR - Contestualmente, sempre in accordo con il Sorvegliante dei prezzi, PostFinance ha stabilito anche i prezzi per i versamenti con la nuova fattura QR, che verrà introdotta dalla piazza finanziaria svizzera il 30 giugno del 2020 e, dopo un periodo di transizione, sostituirà le polizze nazionali attualmente in uso.