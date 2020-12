Nuova variante, anche Parmelin in quarantena

BERNA - Migliaia di britannici sono venuti in Svizzera in vacanza. Questi devono ora entrare in quarantena, come ha deciso lunedì il Consiglio federale. Ma anche un Consigliere federale è interessato dal provvedimento, come riferisce "Blick".

Guy Parmelin, infatti, è stato in Gran Bretagna il 14 e 15 dicembre. Lì ha firmato un accordo con il Segretario di Stato per il commercio internazionale Elizabeth Truss.

Ora anche la sua delegazione, composta da cinque persone, dovrà sottostare alla quarantena. «Abbiamo sempre mantenuto tutte le distanze di sicurezza e, con poche eccezioni, indossavamo mascherine quando mangiavamo o durante le trattative. Pertanto, non presumo che qualcuno sia stato infettato. Ma le regole si applicano a tutti», ha dichiarato il capo della comunicazione Urd Wiedmer.

La quarantena del ministro continuerà fino a giovedì, la vigilia di Natale. Parmelin al momento non presenta alcun sintomo.