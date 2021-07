«Spero di prendermi le soddisfazioni che mi sono sfuggite da giocatore»

LONDRA - Il countdown è già iniziato: tra meno di 24 ore Italia e Inghilterra scenderanno in campo a Wembley per giocarsi il titolo di campione d'Europa. Da una parte i Leoni di Southgate, che avranno il vantaggio di giocare in casa, dall'altra gli azzurri di Mancini, giunti sin qui dopo un percorso molto convincente.

«Dobbiamo essere tranquilli e allo stesso tempo concentrati sul nostro gioco, consapevoli di affrontare una squadra molto forte in uno stadio pieno: già questa è una notizia meravigliosa per gli amanti del calcio», ha spiegato Mancini in conferenza stampa. «L'Inghilterra negli ultimi anni è sempre stata un po' sfortunata nel suo percorso europeo e mondiale, ma ha sempre avuto un'ottima squadra, proprio come quest'anno. Sono forti fisicamente e non solo a centrocampo. Il calcio però si gioca palla a terra, quindi speriamo di sfruttare le nostre qualità: se siamo in finale vuol dire che siamo bravi anche noi...».

Wembley sarà una bolgia. «Effettivamente sarà dura sentire i tifosi italiani, ma speriamo di sentirli alla fine... Noi durante la partita dovremo pensare ad altro. Ovvero fare gioco, segnare e difenderci bene. Vogliamo andare in campo e divertirci, ma voglio anche una Nazionale sostanziosa. Fin qui ci sono state partite difficili, alcune difficilissime come quella contro la Spagna. Ai ragazzi chiedo un ultimo sforzo. Sicuramente sarà uno dei momenti più importanti anche della mia carriera. Spero di potermi prendere quelle soddisfazioni che mi sono sfuggite da giocatore con la Nazionale».

keystone-sda.ch (ANDY RAIN)