Vittoria in Coppa del Mondo

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Artemio Franchi.

Turf: Natural.

Capacity: 45,000.

Referee: Francesco Forneau (ITA).

Home Manager: Claudio Cesare Prandelli (ITA).

Away Manager: Ivan Juric (CRO).

Sidelined Players: VERONA - Nikola Kalinic (Biceps femoris muscle injury) Luigi Vitale (Suspended) Emmanuel Badu (Suspended) Karim Laribi (Suspended) Antonio Di Gaudio (Suspended) Marco Benassi (Calf Injury) Andrea Favilli (Biceps femoris muscle injury) Ronaldo Vieira (Hamstring Injury).