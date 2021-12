Quei personaggi famosi che sono scomparsi nel corso dell'anno che sta finendo

LUGANO - Numerose personalità del mondo del cinema, della cultura, della musica e più in generale dello show business se ne sono andate nel corso dell'anno che si conclude oggi. Ecco una veloce retrospettiva.

4 gennaio: Tanya Roberts - L'attrice è stata stroncata da una grave infezione alle vie urinarie. Il suo decesso si è tinto di giallo per il pasticcio combinato dal suo portavoce, che ne aveva annunciato la scomparsa quando i medici stavano ancora lottando per salvarla.

16 gennaio: Phil Spector - Celebre produttore musicale, è morto per cause naturali in carcere all'età di 81 anni. Stava scontando una condanna per l'assassinio dell'attrice Lana Clarkson.

23 gennaio: Larry King - Il leggendario giornalista televisivo ha perso, dopo un mese di ricovero in ospedale, la sua battaglia contro il coronavirus. Aveva 87 anni.

13 marzo: Raoul Casadei - Covid-19 fatale anche per il re del liscio Raoul Casadei, che se n'è andato all'età di 83 anni.

9 aprile: DMX - Il rapper americano, protagonista indiscusso della scena Hip Hop a stelle e strisce a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, si è spento a 50 anni a seguito di un arresto cardiaco causato da un'overdose.

23 aprile: Milva - Grande protagonista della musica italiana e artista estremamente prolifica, si è spenta a Milano all'età di 81 anni.

28 aprile: Michael Collins - Uno dei tre leggendari astronauti dell'Apollo 11 (e l'unico a non essere sceso fisicamente sulla Luna) è morto 90enne.

18 maggio: Franco Battiato - Artista amatissimo e in grado di unire la cultura alta a quella popolare, non solo nell'ambito musicale. Ha scritto dei capolavori del pop del Belpaese ed è deceduto a 76 anni, al termine di una lunga malattia.

27 maggio: Carla Fracci - Vera e propria icona della danza mondiale, se n'è andata dopo essere stata malata a lungo. Aveva 84 anni.

5 luglio: Raffaella Carrà - La regina della televisione italiana ha combattuto una lunga e silenziosa battaglia con un tumore ai polmoni, che l'ha portata via all'età di 78 anni.

5 luglio: Richard Donner - Regista di televisione e cinema ("I Goonies", "Ladyhawke" e "Arma letale" i suoi titoli più famosi), aveva 91 anni.

15 luglio: Libero De Rienzo - Il cinema italiano è stato sconvolto dall'improvvisa scomparsa dell'attore 44enne, stroncato da un'overdose di eroina (e non da un infarto, come si era detto in un primo momento).

28 luglio: Roberto Calasso - Scrittore ed editore italiano, ideatore di Adelphi, è morto a 80 anni al termine di una lunga malattia.

19 agosto: Sonny Chiba - Star dei film di arti marziali, è morto a causa delle conseguenze del Covid-19.

24 agosto: Charlie Watts - Batterista dei leggendari Rolling Stones, è spirato in un ospedale di Londra a 80 anni.

2 settembre: Mikis Theodorakis - Quello che è considerato il più grande compositore greco - nonché l'autore del sirtaki per "Zorba il greco" - aveva 96 anni al momento del decesso.

6 settembre: Jean-Paul Belmondo - Autentica icona del cinema francese, è spirato all'età di 88 anni nella sua casa di Parigi.

6 settembre: Michael K. Wlliams - Attore di cinema e tv molto amato, è morto all'età di 54 anni a causa di un'overdose accidentale.

29 ottobre: Rossano Rubicondi - Modello, personaggio televisivo e quarto marito di Ivana Trump, Rubicondi è morto a 49 anni a causa di un tumore della pelle.

12 novembre: Giampiero Galeazzi - Popolarissimo telecronista sportivo italiano, non ce l'ha fatta a sconfiggere la malattia contro la quale lottava da tempo. Aveva 75 anni.

13 novembre: Wilbur Smith - Scrittore di innumerevoli best-seller, è spirato nella sua casa in Sudafrica all'età di 88 anni.

7 dicembre: Steve Bronski - All'anagrafe Steve Forrest, è stato un cantautore britannico e con i Bronski Beat ha raggiunto la fama planetaria grazie a un singolo come "Smalltown Boy".

9 dicembre: Lina Wertmüller - Molto amata in Italia ma non solo, è stata la prima donna a essere candidata all'Oscar come migliore regista. Aveva 93 anni.

26 dicembre: Jean-Marc Vallée - Regista di un film da Oscar come "Dallas Buyers Club", è morto tra Natale e Santo Stefano a causa di un infarto.