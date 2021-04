Addio a Felix Silla, il "Cugino Itt" della famiglia Addams

LOS ANGELES - Il suo nome è Felix Silla. Aveva 84 anni. Ma l'attore, morto a seguito di una battaglia contro il cancro, è famoso con un altro volto: il Cugino Itt de La famiglia Addams.

A darne il triste annuncio è stato l'amico e collega Gil Gerard su Twitter.

Felix Silla era nato in Italia, a Roccacasale, in provincia dell'Aquila. Si era trasferito in America appena maggiorenne e aveva iniziato la carriera da stuntman, dopo essersi formato come artista da circo nel Barnum & Bailey Circus. Il suo ruolo più famoso era proprio con il volto nascosto dietro un lungo cono di capelli, con occhiali e bombetta, e senza esprimere parole comprensibili. Ha pure contribuito, con piccoli ruoli, in produzioni importanti come "Indiana Jones e il Tempio Maledetto" e "Il ritorno dello Jedi".