La foto da «nerd» del liceo postata dall'ex compagna di scuola fa indispettire Rami Malek

LOS ANGELES - Chi non preferirebbe che quella foto delle scuole superiori, quella in cui sembriamo un manico di scopa occhialuto e malvestito, non fosse mai stata postata sui social dall'ex compagno di classe nostalgico dei bei tempi andati? Le probabilità di farla sparire dalla rete, però, sono bassissime. Per i personaggi famosi, poi, praticamente nulle.

Ciononostante, c'è chi ci prova comunque. Come Rami Malek, che ha inviato un messaggio molto secco all'attrice ed ex compagna di liceo Rachel Bilson chiedendole di far sparire il ricordo di una vecchia passeggiata scolastica che la 39enne aveva condiviso online con le migliori intenzioni in vista della serata degli Oscar del 2018 in cui Malek avrebbe vinto l'ambita statuetta per "Bohemian Rhapsody".

«Ti sarei molto grato se la cancellassi. Sono una persona molto riservata», ha scritto Malek all'ex compagna della Notre Dame High School di Sherman Oaks in California come raccontato da quest'ultima in un podcast della serie "Dax Shepard's Armchair Expert". La cancellazione immediata dell'immagine in cui il 39enne sembrava un «super nerd» e le sentite scuse di Bilson, però, non hanno sortito l'effetto sperato.

«Gli ho scritto un messaggio molto carino, tipo "Mi spiace così tanto. Vai a prenderti l'Oscar, stai andando alla grande" e non ho mai avuto risposta», ha confessato la protagonista di "The O.C.". «Io sono una grande sostenitrice del non prendersi troppo sul serio, specialmente a quel livello di fama e talento - ha continuato -. Ma, sai, lui vuole essere super rispettato, è la sua cosa, e quindi l'ho rispettata».