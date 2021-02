Le accuse contro Marilyn Manson «non coincidono con la mia esperienza personale»

LOS ANGELES - Dita Von Teese è stata probabilmente la più celebre tra le compagne di Marilyn Manson. La star del burlesque e il musicista hanno avuto una relazione durata sette anni e, tra il 2005 e il 2006, sono stati anche sposati.

Ora la 48enne interviene in difesa dell'ex, travolto dalle accuse di abusi rivolte nei suoi confronti da Evan Rachel Wood e altre donne. «I dettagli resi pubblici non coincidono con la mia esperienza personale» ha dichiarato Von Teese su Instagram, esortando nel contempo «quelli di voi che hanno subito abusi a prendere provvedimenti per guarire». Rivolgendosi ai fan, ha aggiunto: «A coloro che hanno espresso le vostre preoccupazioni per il mio benessere, apprezzo la vostra gentilezza».

Von Teese ha spiegato che la loro unione è finita non a causa di violenze, ma per «infedeltà e droghe». «L'abuso di qualsiasi tipo non ha posto in nessuna relazione», sottolinea, prima di concludere dicendo di non aver altro da dire sulla vicenda.