50 Cent lavora a documentari su Tekashi 6ix9ine, Snoop Dogg e... se stesso

NEW YORK - 50 Cent è al lavoro su una nuova docu-serie che sarà incentrata su alcuni personaggi del mondo dello show business e dello sport Usa. L'episodio più atteso sembra essere quello dedicato a Tekashi 6ix9ine.

Il rapper, com'è noto, è in carcere dopo essere stato arrestato quasi un anno fa e potrebbe tornare presto in libertà, dopo aver testimoniato in tribunale sulla temibile gang dei Nine Trey Bloods. Secondo Tmz la parte dedicata a Tekashi, che durerà tra le 6 e le 8 ore, sarà focalizzata sulla sua breve e controversa carriera musicale.

Gli altri protagonisti della serie "A Moment in Time" dovrebbero essere Snoop Dogg e il suo processo per omicidio coinciso con il periodo di massima popolarità, il produttore musicale Scott Storch, la star del basket di strada Rafer Alston e il suo sbarco nella Nba. 50 Cent, che agisce come produttore del progetto, si è riservato anche del tempo per se stesso: mostrerà la realizzazione del suo album "The Massacre" e la faida con Jimmy Henchman.