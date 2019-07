Austin Butler sarà Elvis Presley

LOS ANGELES - Sarà Austin Butler a vestire i panni di Elvis Presley. Il 27enne californiano, noto principalmente per alcuni ruoli televisivi ("The Carrie Diaries" e prima ancora "Zoey 101") ma che è apparso anche in "I morti non muoiono" di Jim Jarmusch, è stato scelto dal regista Baz Luhrmann per l'ambito ruolo di protagonista in questo biopic.

Il film sarà incentrato sull'ascesa di Presley fino a raggiungere la celebrità planetaria e si focalizzerà anche sul rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker, che sarà interpretato (salvo sorprese) da Tom Hanks. Butler ha avuto la meglio su un'agguerrita concorrenza e in particolare su Miles Teller e Harry Styles.

«Sapevo che non avrei potuto fare questo film se il casting non fosse stato assolutamente giusto» ha dichiarato Luhrmann «e abbiamo cercato a fondo un attore con la capacità di evocare il singolare movimento naturale e le qualità vocali di questa impareggiabile stella, ma anche la vulnerabilità interiore dell'artista». La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme a Craig Pearce, la coppia alla base di "Moulin Rouge!" e "Il grande Gatsby".