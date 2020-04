«È stato uno dei giorni più incredibili della mia vita»

HOUSTON - Astronomical entra di diritto nei libri di storia, della musica e dei videogiochi. L'evento organizzato in collaborazione dal rapper Travis Scott con Epic Games, casa produttrice del successo planetario di Fornite, ha superato ogni record stabilito in precedenza sul "battle royale" più giocato al mondo.

In un'esplosione di colori sgargianti, luci e scenari extra-planetari, il mini-concerto - trasmesso in cinque riprese, tra il 24 e il 26 aprile, per accontentare il pubblico di ogni latitudine - ha attirato oltre 12 milioni di utenti in contemporanea, polverizzando il precedente record stabilito poco più di un anno fa durante una performance "in-game" di Marshmello.

E Travis Scott, noto per l'esuberanza delle sue performance, non ha fatto segreto delle proprie emozioni. «Sono sincero, oggi è stato uno dei giorni più incredibili di sempre. Vi adoro tutti quanti. So che sono tempi strani per tutti noi. Ma vedere che per un momento siete stati in grado di divertirvi tutti insieme, in qualsiasi posto vi troviate, è stato meraviglioso. Vi amo con tutto me stesso», ha scritto su Twitter.