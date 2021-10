Marracash-Elodie: è finita? La smentita arriva solo a metà

ROMA - Poche parole su Twitter ma pregne di significato e, soprattutto, aperte a numerose interpretazioni. Con un breve tweet, Marracash ha voluto smentire le voci riguardanti un suo flirt con Rosmy, musicista romana che avrebbe iniziato a frequentare dopo il (presunto, per ora) addio a Elodie. Il rapper non ha usato mezze misure per troncare ogni speculazione sul suo rapporto con Rosmy: «Ma chi c… è questa? Chi l’ha mai vista?», ha twittato l’artista, smentendo il flirt con parole piuttosto nette (per usare un eufemismo).

La stessa decisione, invece, Marracash non l’ha utilizzata per fare il punto della situazione sulla sua storia con Elodie: in linea teorica la smentita su Rosmy sarebbe stato il momento perfetto per il rapper per ribadire il suo legame con Elodie oppure per annunciare che la loro storia d’amore è giusta al capolinea.

Marracash, invece, ha scelto la linea del silenzio, alimentando ulteriormente le congetture sul rapporto tra lui e l’artista uscita dalla scuola di “Amici”. Anche Elodie tace: la sensazione è che la storia d’amore sia finita, ma che nessuno voglia rendere la notizia ufficiale.