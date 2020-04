Una ricerca sostiene che su alcune superfici il Covid-19 resiste di più

HONG KONG - Il virus del Covid-19 può rimanere su alcune superfici fino a un periodo massimo di qualche ora, mentre su altri materiali può resistere anche per una settimana, secondo uno studio dei ricercatori dell'Università di Hong Kong (HKU).

Gli studiosi hanno infatti testato per quanto tempo il virus può rimanere presente, a temperatura ambiente, su varie superfici. Per quanto riguarda il legno ed i panni degli abiti (come il cotone di una normale giacca da laboratorio), il Covid-19 può resistervi fino a un massimo di quattro giorni. D'altra parte, sulla carta da stampa e sulla carta velina il virus resiste meno di tre ore, la durata più breve rispetto a tutte le altre superfici analizzate.

Invece, sul vetro e sulle banconote il virus è ancora molto evidente dopo due giorni, ma scompare definitivamente entro il quarto. I materiali su cui resiste di più sono l'acciaio inossidabile e la plastica, dove può durare fino a una settimana. Una sorpresa è stata scoprire che dopo sette giorni il virus era ancora rilevabile anche sullo strato esterno di una mascherina chirurgica. La scoperta conferma l'importanza di utilizzare in modo corretto le mascherine, senza toccarne mai il lato esterno.

Lo studio è stato pubblicato giovedì sulla rivista medica The Lancet, e si aggiunge ad un crescente numero di ricerche sulla stabilità del Sars-CoV-2 (il nuovo coronavirus), e su cosa si può fare per prevenire la sua trasmissione. Il team di ricercatori ha confermato anche che i comuni disinfettanti per la casa, tra cui la candeggina, sono efficaci nell'eliminare il virus dalle superfici.

Tra le precauzioni più importanti che le persone dovrebbero prendere quando portano a casa oggetti, come per esempio quando fanno la spesa, rimane al primo posto il lavaggio delle mani, seguito dal non toccarsi il viso, la bocca o il naso. In seguito, come precauzione aggiuntiva, chi è particolarmente preoccupato può lasciare i prodotti acquistati nelle borse della spesa per un giorno prima di maneggiarli, in modo da ridurre di molto la (possibile) concentrazione del virus.

Richard Brennan, Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per le operazioni d'emergenza nella regione del Mediterraneo orientale, non è convinto a tal riguardo. Il funzionario ha infatti sottolineato che secondo le attuali conoscenze scientifiche il coronavirus rimane sulle superfici solamente per alcune ore, e non per giorni.

Brennan ha infatti spiegato in conferenza stampa che il Covid-19 può rimanere sulle superfici, ma da quel che si sa da recenti studi si tratta di una questione di ore, non di giorni o settimane. Il dibattito continua.