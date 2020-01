Una foto di gruppo davanti alla casa avvolta dalle fiamme

DETROIT - Nella notte di San Silvestro una casa prende fuoco. Ma prima di intervenire, i pompieri scattano una foto di gruppo davanti all'abitazione in fiamme. Uno scatto che potrebbe costare caro a un’unità di Detroit che ora deve fare i conti con un procedimento disciplinare.

.@DetroitFire is investigating after this photo was posted NYE on Facebook.

“There are a lot of ways to celebrate a retirement. Taking a photo in front of a building on fire is not one of them” - Fire Commissioner Eric Jones pic.twitter.com/lzTwUUXWSs