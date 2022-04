Due spettacoli targati Mat questa settimana al Teatro Foce

LUGANO - Due gruppi di allievi avanzati, due spettacoli suddivisi in quattro serate. Così il Centro Artistico MAT di Lugano animerà questa settimana il palco del Teatro Foce di Lugano.

Si comincia martedì 19 e mercoledì 20 aprile, con “Eclaircie” - per la regia e drammaturgia di Egidia Bruno - che vedrà in scena gli attori del Progetto LAB (Marco Bigioni, Kristine Borradori, Simona De Giuli, Gustavo Rapp e Lucio Valenti). ”Éclaircie” o “schiarita” è lo scorcio esistenziale e metaforico cercato dai cinque protagonisti, riuniti in un viaggio introspettivo in una città sul mare.

Giovedì 22 e venerdì 23 aprile spazio invece alla Compagnia del MAT che porteranno in scena “Looking for... Genova“ che riprende e analizza con l'occhio della drammaturgia i violenti giorni del G8 nel capoluogo ligure. Il progetto è ideato e curato da Massimiliano Cividati con in scena Samuel Albertoni, Eleonora Bezzi, Luca D'Alessandro, Monique Mazreku, Matilde Pedrozzi e Valentina Silvagni.

Le prevendite di entrambi gli spettacoli sono aperte su biglietteria.ch, qui quelle per “Eclairicie” e qui quelle per “Looking for... Genova“.