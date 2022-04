Il Tilo costretto a fermarsi: il video

GERRE DI SOTTO - Il forte vento che sta spazzando il Ticino ha già provocato alcuni disagi, in particolare per quanto riguarda il traffico ferroviario.

Un lettore è oggi riuscito a immortalare il momento in cui un Treno TILO in transito da Locarno si è dovuto fermare a Gerre di Sotto, verso le 15:30, a causa di alcuni oggetti impigliati nei cavi.

Il convoglio è dovuto rimanere immobile fino all'arrivo degli operai che hanno rimosso il telone agricolo, incagliatosi a causa del fortissimo vento che ha colpito a tratti il Piano di Magadino.

Poco dopo, il TILO ha potuto riprendere la sua corsa. Incidenti come questo - dove per fortuna non è avvenuto nulla di grave - sono ormai inevitabili quando c'è di mezzo Madre Natura. Per chi viaggia, c'è poco da fare se non armarsi di pazienza.