Allievo conducente a 121 chilometri orari sugli 80

SAN VITTORE - Sfrecciava a 121 chilometri orari dove il limite è di ottanta. E in più era un allievo conducente. Si è già visto ritirare la licenza (di allievo) il ventiquattrenne che domenica attorno alle 17.40 è incappato in un controllo radar a San Vittore, come fa sapere la polizia cantonale grigionese.

Proveniente da Lumino, il giovane stava percorrendo la strada italiana in direzione di San Vittore. In quanto allievo, avrebbe inoltre dovuto essere accompagnato da un maestro di guida o da un istruttore. Ma al suo fianco c'era un passeggero che non rispondeva ai requisiti di legge. Nei confronti di quest'ultimo è pertanto scattata la denuncia al Ministero pubblico dei Grigioni.