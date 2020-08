Quattro nuovi casi di Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Sono quattro i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Ticino. Ieri erano sette, lunedì (riferiti alle 72 ore precedenti) dodici.

Una persona risulta ricoverata in ospedale, ma fortunatamente non necessita delle cure intense.

Da inizio pandemia (sei mesi ieri dal primo caso ticinese) i tamponi risultati positivi in laboratorio al Covid-19 sono in totale 3'523

I numeri in Ticino restano fortunatamente "stabili". Ma non devono fare abbassare la guardia. E resta obbligatoria la quarantena immediata per chi rientra da uno dei Paesi considerati a rischio dalla Confederazione, caso in cui bisogna annunciarsi alla Hotline cantonale 0800 144 144. Ciò è fondamentale per tenere sotto controllo la diffusione del virus, soprattutto i "casi importati" dall'estero.