Truffe online: «Decine all'anno». Ecco come evitarle

LUGANO - Una truffa tentata e due riuscite. Sempre attraverso portali di vendita online. Tuttavia, il fenomeno segnalatoci da alcuni lettori è esteso a tal punto da contare «alcune decine di casi segnalati all'anno», come riferisce la Polizia cantonale. La modalità è sempre la stessa: il prodotto viene ceduto a prezzi molto convenienti e il venditore, che afferma di vivere in Svizzera, si mostra così comprensivo da offrire, compresa nel prezzo già allettante, anche la spedizione a casa. Nonostante l'oggetto sia di grosse dimensioni. Unica richiesta: il pagamento anticipato.

Se un nostro lettore ha annusato la fregatura prima di cadervi con tutte le scarpe (in quel caso a svelare il piano truffaldino sono state le foto dell'oggetto che tradivano una provenienza non esattamente "local". Sullo sfondo, infatti si notavano bidoni della spazzatura canadesi), c'è pure chi ci ha raccontato di essere rimasto gabbato dall'annuncio/trappola. È il caso di P.* che per una bicicletta ha versato ben 1'035 franchi senza poterci mai nemmeno fare una pedalata. Oppure di A.*, che ha sborsato un anticipo di 200 franchi per un vogatore. Mai arrivato. In quest'ultimo caso il venditore ha anche tentato di ottenere un secondo bonifico spiegando di aver avuto problemi di natura economica.

Per la Polizia, le precauzioni da adottare in queste circostanze (vista anche la recrudescenza del fenomeno) sono abbastanza semplici e ricorrenti in molti altri ambiti in cui vengono commessi questi illeciti.

Prima di tutto il potenziale acquirente è invitato a «diffidare dai prezzi evidentemente troppo bassi e allettanti». Se il prezzo è così basso, in effetti, un motivo ci sarà. In secondo luogo l'invito è a «contattare di persona la persona di riferimento. Se nell’inserzione manca il contatto, questo è un primo elemento che deve far nascere un sospetto». Non bisogna poi «fornire indicazioni sui propri conti o relazioni finanziarie» e, se si tratta di annunci su portali locali, è il caso di «verificare e prendere in consegna di persona la merce prima di regolarne il pagamento». Tutto questo per non avere brutte sorprese. O, peggio, per evitare di trovarsi un bel niente sotto l'albero di natale.