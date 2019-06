Un trasloco blocca via Maraini

LUGANO - Questa volta non è un incidente, ma un semplice trasloco a provocare disagi alla circolazione. Sono diversi gli automobilisti in coda questa mattina (la segnalazione ci è giunta in redazione attorno alle 11), a causa di un camion montacarichi parcheggiato in via Maraini a Lugano e intento ad effettuare un trasloco.

Il traffico è segnalato anche dal TCS. Non è dato sapere per quanto si protrarranno i disagi.