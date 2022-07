«Un caldo infernale, ma in un paio di giorni sarà pulito»

Un'operazione di per sé già laboriosa, ma che in questi giorni di canicola ha messo a dura prova gli uomini intervenuti sul campo. «Devono indossare delle tute e la temperatura è infernale. Non è per niente facile, ma stiamo facendo di tutto per non affaticare troppo i nostri uomini», ha spiegato Omar Della Chiesa, capo intervento dei pompieri di Lugano.