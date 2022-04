Un carrello pieno di spazzatura abbandonato lungo il fiume

BELLINZONA - Con buone probabilità sono residui di una Pasquetta festeggiata in allegria, ma non all'insegna del rispetto per l'ambiente.

Il "reperto", testimonianza pure di inciviltà, è stato rinvenuto da un cittadino di Monte Carasso: «Sono scioccato - ammette -. Tutta questa spazzatura si trova nei pressi del ponte tra Sementina e Giubiasco, abbandonata dentro e fuori a un carrello della spesa... che non ci si capacita come possa essere finito lì».

La zona, fa notare l'uomo, è molto frequentata. «La maggioranza delle persone è rispettosa, ma evidentemente ci sono gruppetti che ancora non si preoccupano minimamente dell'inquinamento».

E qui, tra plastiche di ogni genere e quant'altro, il potenziali inquinante è elevato. «E con le piogge previste per il fine settimana potrebbe avvenire il peggio - conclude il passante -, cioè che tutta questa spazzatura finisca nel Ticino».

«Scempi del genere capitano» - Contattato, il responsabile del Dicastero opere pubbliche e ambiente di Bellinzona, Daniele Togni, rassicura: «Anche noi, proprio questa mattina, abbiamo ricevuto la segnalazione. Una nostra squadra è andata sul posto e ha già provveduto a rimuovere il tutto».

Non un caso isolato, purtroppo, come ci tiene a precisare: «Vorremmo che non fosse così, ma scempi di questo tipo capitano. Di volta in volta interveniamo o coinvolgiamo gli altri operatori attivi sul territorio, come ad esempio il Consorzio protezione Fiume Ticino».