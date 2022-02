Si è spenta Alice Moretti

MELIDE - Se n'è andata quest'oggi Alice Moretti. Nata il 19 giugno 1921 a Melide (di cui era diventata cittadina onoraria nel 2019), la maestra e già deputata per il PLR in Parlamento aveva spento proprio l'anno scorso cento candeline presso la residenza per anziani di Paradiso. La notizia della decesso è stata anticipata dalla Rsi.

La politica - Il suo impegno civile e politico era iniziato sin dagli anni '40 quando si batté per i diritti delle donne sia sul lavoro che nella vita politica. Vita politica che l'ha poi vista dapprima sui banchi del Consiglio comunale di Melide e poi su quelli del Gran Consiglio ticinese dove trascorse ben quattro legislature.

E la cultura - Ma insegnamento e politica non furono le uniche passioni di Alice Moretti, che è stata in prima linea anche in alcuni progetti che hanno contribuito alla crescita civile e culturale del Ticino. Tra questi ricordiamo la manifestazione concertistica "Ceresio Estate". Moretti fu pure fondatrice del Soroptimist Club Lugano ed è stata attiva nel Comitato della Federazione Ticinese delle Società Femminili, nella Commissione programmi della RSI e nell'Associazione Scrittori della Svizzera italiana.

Comune di Melide