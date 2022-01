Approvata la liquidazione, dal Cantone arrivano tre milioni

AMBRÌ - Buone notizie per la società Valascia immobiliare SA e di riflesso per gli artigiani che da mesi attendono di essere pagati per la costruzione della Gottardo Arena.

Tre milioni da Bellinzona - Il Consiglio di Stato ha infatti approvato - nella sua seduta settimanale - la liquidazione di tre milioni di franchi per la realizzazione all’interno della nuova pista di Ambrì delle strutture protette della Protezione civile. «I rifugi in questione - ricorda il Dipartimento delle Istituzioni - coprono il fabbisogno in posti protetti di Quinto, Prato Leventina e Dalpe».

Cinque strutture per 858 posti - Nell'impianto sportivo leventinese, che «risponde perfettamente alle caratteristiche tecniche» e rappresenta «una soluzione ottimale» per i tre comuni, sono state ricavate cinque strutture protette per un totale di 858 posti. «Saranno inoltre sempre disponibili - precisa il Cantone - cinquanta posti letto per soddisfare le esigenze di prima accoglienza in caso di emergenze, come per esempio in caso di persone evacuate da stabili danneggiati da eventi naturali o incendi, oppure a seguito d'incidenti gravi sull’autostrada».