In Ticino altri 1'141 casi e quattro decessi in 24 ore

BELLINZONA - Sono 1'141 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo comunica nell'odierno bollettino epidemiologico l'Ufficio del medico cantonale. Ieri erano stati 1'435, l'altro ieri 1'248. E si registrano anche quattro ulteriori vittime del virus, per un totale di 1'066 da inizio pandemia.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere ticinesi salgono ancora i ricoverati affetti dalla malattia. Si contano 178 pazienti Covid in tutto, 12 in più rispetto a ieri. Di loro, 15 occupano i letti di terapia intensiva, in aumento di uno rispetto a ieri. Durante l'ultima settimana di dicembre, l'età media dei nuovi ospedalizzati era di 69,3 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 58 anni e il più anziano 99.

Gli anziani - Nelle case di riposo si registrano 14 nuovi contagi e una ospedalizzazione. I residenti positivi salgono così a 40, suddivisi in 13 diverse strutture, mentre i guariti sono sette. Due anziani hanno inoltre perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia. L'Associazione dei direttori delle case anziani della Svizzera italiana indica che «quasi la totalità dei residenti positivi risultano essere vaccinati: la maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi».

A scuola - Oggi si ritorna sui banchi. E per il momento non si conta alcuna quarantena di classe, riferisce il Decs.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che il 70,7% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 29,5% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 69% tra gli over 65.



Ufficio del medico cantonale



