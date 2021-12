A Leontica arriva l'ottava Bottega del territorio

LEONTICA - Da punto d'incontro a punto... di ristoro. Il Larice di Leontica, struttura ricettiva ultracentenaria, è pronto per la sua nuova vita. A fornirgliela - nell’ambito del progetto di sviluppo economico regionale - è stato il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) che all'interno del locale ha sviluppato anche un angolo dedicato ai prodotti della regione. «Qui si potrà così trovare una ricca selezione di prodotti locali – soprattutto della Valle di Blenio – e certificati con il marchio Ticino regio.garantie che, ricordiamo, è una garanzia di qualità per il consumatore», precisa CCAT.

Quella di Leontica è l’ottava Bottega del territorio sviluppata dal CCAT, dopo quelle di Morcote, Tenero, Morbio Inferiore, Tremona, Bellinzona, Biasca e Chiasso. «

Le Botteghe del territorio della rete "Ticino a te" e tutte le aziende agricole con vendita diretta - ricorda la direttrice Sibilla Quadri - hanno una dichiarata importanza territoriale in quanto assicurano posti di lavoro e animano i quartieri e paesi in cui sono collocate, offrendo prodotti artigianali, regionali e a basso impatto ambientale, realizzati spesso nelle immediate vicinanze»



Anche l'assortimento è arricchito con i prodotti certificati con il marchio di provenienza Ticino "regio garantie" e gli stessi scaffali sono prodotti utilizzando legno ticinese di castagno. «Si è voluto essere coerenti fino in fondo e valorizzare al massimo le nostre materie prime e la nostra produzione», conclude la direttrice del CCAT. «Siamo felici del risultato ottenuto e siamo certi che anche i clienti apprezzeranno l’assortimento gustoso e genuino proposto da Il Larice».

CCAT