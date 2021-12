Nuovo sciopero in Italia, vecchi disagi in Ticino

LUGANO - Ennesimo sciopero del trasporto ferroviario in territorio italiano. Ennesime ripercussioni sul traffico ticinese. A causa di uno sciopero programmato dalle ore 3.00 di martedì 14 dicembre fino alle 2.00 di mercoledì 15 dicembre i servizi TILO non circoleranno in territorio italiano. I collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.

In particolare, verranno soppresse in Italia e circoleranno solo fino al confine svizzero le linee TILO RE80, S10, S40 e S50. I servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Sarà inoltre parzialmente coinvolta anche la linea TILO S30, tra Luino e Gallarate.

Le fasce orarie di garanzia non saranno coinvolte dallo sciopero. Prima di mettersi in viaggio è meglio consultare il sito www.trenord.it oppure sull’App Trenord.