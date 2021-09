Covid in Ticino: 21 nuovi casi, stabili i ricoverati

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 21 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ieri erano 33, l'altro ieri 30. Lo riferisce l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno bollettino epidemiologico. Non si contano nuovi decessi, che, dopo le due vittime registrate tra lunedì e martedì, rimangono fermi a 1'001 da inizio pandemia.

Nei nosocomi - Stabile la situazione sul fronte ospedali: i ricoverati restano 20 in tutto. Nell'unità di terapia intensiva si trovano 9 pazienti, numero invariato rispetto a ieri.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 57,2% della popolazione è ora completamente immunizzato, avendo ricevuto entrambi gli shot di vaccino, mentre sono 428'417 le dosi finora somministrate.

Tra i banchi - Non ci sono nuove quarantene di classe, riferisce il Decs. Sette quelle già in atto, di cui tre a Sant'Antonino, due di elementare e una di scuola dell'infanzia. Sono poi in confinamento una classe della scuola elementare di Castione, una delle elementari di Pianezzo, una di quelle di Agno e una della scuola media Bellinzona 2.

Gli anziani - Nessun nuovo positivo nelle case di riposo ticinesi, comunica l'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana). I contagiati si trovano in due diverse case anziani e sono ora 10 in tutto.



Tio/20minuti



Tio/20minuti

Tio/20minuti