Chiuso sì, ma non deserto

LUGANO - Il bel tempo si è palesato e così, come da promessa, il lungolago è stato chiuso dalle 10 fino alle 18. Una manna, in tempi di semi-lockdown.

L'assenza di traffico (il tratto interessato dalla chiusura va dalla rotonda LAC a Piazza Castello nelle due direzioni di marcia), ha trasformato la strada in uno spazio perfetto per godersi il panorama durante una passeggiata, un giro in bici, o anche per fare una corsetta.

Le chiusure domenicali si protrarranno fino al 28 di febbraio. Meteo permettendo.

Ti-Press (Davide Agosta)