Ristoranti sull’orlo di una crisi di nervi: «Evitate atti illegali»

LUGANO - Ristoranti, bar, pizzerie. Un mondo trafitto al cuore dalla crisi pandemica e dalla decisione di farli restare chiusi. Un mondo sull’orlo di una crisi di nervi, tanto che oggi il presidente di GastroTicino, Massimo Suter, si è rivolto ai propri colleghi invitandoli a restare calmi, uniti, e stigmatizzando quei «comportamenti aggressivi sui social di alcuni personaggi dentro e fuori il settore che nulla hanno a che fare con la nostra cultura e i valori sui quali si fonda il nostro Paese».

Già… qualcuno in preda allo sconforto si è lasciato andare sui social rivendicando azioni al limite della legge. «Astenetevi da azioni illegali, come blocchi stradali o aperture clandestine dei locali» scrive Suter in una lettera indirizzata ai colleghi ristoratori.

La tensione è alta. Soprattutto in vista della giornata di domani, quando Berna deciderà nuove misure per l’intero settore. Confermerà la chiusura dei ristoranti, oppure no? «Auspichiamo – dicono Suter e Gabriele Beltrami, direttore di GastroTicino - che da Berna non ci facciano trovare nella calza della Befana un altro mese di chiusura dei bar e ristoranti senza aiuti rapidi, concreti e tangibili, lasciando magari aperti altri settori economici. Anche perché i dati sull’evoluzione della pandemia, lasciano trasparire il fatto che non è la gastronomia l’untore per eccellenza».

Le rivendicazioni di GastroTicino sono chiare e precise. «O riapriamo in tempi relativamente brevi oppure si chiude tutto, ma proprio tutto come in primavera, questo per coerenza e correttezza nei confronti di un settore che in media ha speso 10'000 franchi per esercizio in misure di sicurezza! Gli altri settori a parte mettere un po’ di nastro adesivo per terra o spray rosso sulla neve cosa hanno fatto?».

E poi c’è il discorso economico, quello degli aiuti. «Chiediamo un risarcimento a fondo perso a copertura dei costi vivi non coperti da una chiusura forzata e ingiustificata. L’abbassamento sensibile della soglia per cui si ha diritto agli aiuti previsti dai casi di rigore; e la riattivazione crediti COVID a tasso zero».