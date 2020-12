Coronavirus: 269 nuovi contagi e tre decessi

BELLINZONA - Sono 269 i nuovi contagi da SARS-CoV-2 che l'Ufficio del medico cantonale ha registrato nelle ultime 24 ore in Ticino. Si tratta di 41 casi in meno rispetto al dato di ieri. I decessi segnalati sono tre, come sabato.

I nuovi ricoveri sono 17 mentre le dimissioni sono state 14. Entrambi i dati sono più bassi rispetto al resto della settimana, ma i numeri di ricoveri e dimissioni si abbassano sempre nel weekend. Al momento, 347 (+2) persone sono ospedalizzate in Ticino a causa del Covid-19. 43 sono in cure intense (+1), di cui 38 intubate (+1).

Con il dato di oggi, la media settimanale dei nuovi contagi giornalieri si attesta a 301 unità, in aumento di 7 rispetto a settimana scorsa.



tio/20 minuti

La situazione nelle case anziani - Nelle ultime 24 ore nelle case anziani del Ticino sono stati registrati 13 nuovi casi di contagio da SARS-CoV-2, fa sapere l'Associazione dei direttori delle Case per anziani del Canton Ticino ADICASI. Attualmente i residenti positivi sono 185, nove in più rispetto a ieri. Le strutture interessate da infezioni sono 27 contro le 26 di ieri. Sempre nelle ultime 24 ore due ospiti sono deceduti a causa del Covid-19, sette per altre cause. Il nuovo coronavirus è ormai implicato in quasi un quarto dei decessi registrati nelle case anziani ticinesi da inizio pandemia (303 su 1'217). Un residente è stato dichiarato guarito dalla malattia, portando il totale degli ospiti di case anziani che si sono rimessi dal morbo a 921.

Una nuova classe delle elementari in quarantena - Secondo l'aggiornamento odierno fornito dal DECS, si segnala una nuova classe di scuola elementare in quarantena a Molino Nuovo a Lugano. Termina invece oggi la quarantena una classe del Centro professionale commerciale di Lugano. In quarantena ancora fino a domani una classe del CPC di Chiasso e una delle elementari di Losone. Un'altra classe della località del Locarnese resterà in quarantena fino a Santo Stefano.