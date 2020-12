Il Ticino sarebbe pronto ad agire, indipendentemente da Berna

BELLINZONA - Se nel corso della giornata di oggi, venerdì, da Berna non dovessero arrivare misure incisive per contrastare la crescita dei contagi da Covid-19, allora, per il Ticino, potrebbe pensarci il Cantone. Nel pomeriggio, praticamente in concomitanza con le comunicazioni del Consiglio Federale, è infatti prevista una riunione del Governo ticinese che avrebbe sul tavolo determinati provvedimenti. Decisioni che potrebbero entrare in vigore il 21 dicembre e durare fino al 10 gennaio.



Insomma, il Ticino, applicando uno dei principi chiave del federalismo, sarebbe pronto ad agire di sua spontanea volontà. Un po' come fatto in primavera. Il Consiglio Federale potrebbe decidere di posticipare al 28 dicembre eventuali nuove direttive. Un termine che a Palazzo delle Orsoline sembrerebbero non volere più aspettare.



Le misure ticinesi riguarderebbero in particolare uno stop all'attività di bar e ristoranti. Così come un blocco di altre attività non essenziali. Ad esempio delle strutture legate alla cultura, al tempo libero, allo sport e al divertimento. Le questioni legate all'apertura delle stazioni sciistiche restano di competenza federale.

Infine, alcuni dati che lasciano ben sperare. Il numero dei contagi registrati nelle ultime 24 ore in Ticino è di 238, contro i 326 di 7 giorni fa. La somma dei contagi dell'ultima settimana è inferiore a quella registrata nella settimana nel 7 dicembre, periodo in cui sono state introdotte alcune direttive cantonali per contrastare la pandemia. Segno che le misure intraprese finora dal Cantone, seppur non drastiche, stavano in ogni caso dando qualche risultato positivo.