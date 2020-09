Verso le votazioni federali: cosa volete chiedere a Ignazio Cassis?

LUGANO/BERNA - La Svizzera deve rinunciare alla libera circolazione delle persone: è quanto chiede l'iniziativa popolare UDC “Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)” in votazione il prossimo 27 settembre. Se tale proposta sarà approvata alle urne, la Svizzera dovrà avviare i negoziati con l'Unione europea per porre fine all'accordo entro dodici mesi. E se questo non sarà possibile, l'iniziativa chiede la denuncia unilaterale.

I sostenitori dell'iniziativa ritengono che un paese sovrano debba poter gestire in autonomia l'immigrazione. Per i contrari la libera circolazione delle persone è invece da considerarsi una misura di successo. E il timore è che l'iniziativa metta a rischio gli accordi bilaterali.

Il prossimo mercoledì 16 settembre alle 12, il ministro degli esteri Ignazio Cassis risponderà alle domande dei lettori di 20 minuti: cosa gli vorreste chiedere in vista della votazione sull'Iniziativa per la limitazione? Inviate le vostre domande compilando il sottostante modulo.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande complete di nome, cognome e domicilio. Per questioni di tempo, il consigliere federale non potrà rispondere a tutti.