Sui mezzi pubblici da oggi si viaggia in mascherina

LUGANO - In tutta la Svizzera, l’edizione odierna del quotidiano 20 Minuti è stata dedicata alla mascherina. L’obiettivo era infatti quello di porre l’accento sull’obbligo di indossarla sui mezzi pubblici, in vigore da oggi 6. D’intesa con Coop e le Ferrovie federali svizzere (FFS), 20 minuti ha voluto così sensibilizzare i pendolari sulla questione e incoraggiarli a utilizzare una mascherina.

25mila mascherine in regalo - In collaborazione con l'agenzia Promotion-Tools, stamattina dalle 6 alle 9.30, nelle stazioni di Lugano, Berna, Losanna e Zurigo il quotidiano è stato distribuito ai pendolari insieme a una mascherina. In tutto, sono state oltre 25'000 le mascherine di cui i viaggiatori hanno potuto usufruire gratuitamente.

Mascherina a 360° - Oltre che sulla prima pagina - dove anche il logo di 20 Minuti si è adattato alla situazione - il tema della mascherina è stato trattato pure nelle altre pagine, ad esempio con istruzioni su come indossarla in modo corretto o con articoli su come la mascherina cambia il nostro modo di vivere e di comportarci.

L’iniziativa è stata seguita dalla squadra video di 20 Minuti, che nel corso della mattinata proporrà diversi contributi su 20minuten.ch, 20minutes.ch e 20minuti.ch/tio.ch.

Con l'hashtag #teammask il tema viene affrontato anche sui social media.

Tio/20minuti