Mascherine per tutti i gusti: «Così ho dato gioia ai bimbi»

SAVOSA - Anna Sekulovski, di Lugano e medico dentista dal 2000, è da sempre confrontata con la mascherina per la sua professione nel suo studio di Savosa. Durante la quarantena, oltre a curare i casi urgenti, ha voluto dedicarsi al suo hobby di lavoro manuale, ispirata dalle richieste delle nipotine. «L'obbligo di proteggersi il volto – sottolinea la professionista ticinese – lasciava spazio anche alla fantasia ed ho pensato soprattutto ai bambini, il cui sorriso è di aiuto a tutti. Ho creato alcuni modelli di fantasia che sono piaciuti subito e alla fine ho ricevuto diverse ordinazioni anche dagli adulti».

La dentista di Savosa, che ha usato materiale rigorosamente svizzero, ha prodotto quasi 200 mascherine, tutte fatte a mano, in cui ha creato uno spazio per inserire un filtro supplementare. «Non avrei mai creduto in una simile richiesta e credo che la riuscita dell'operazione è proprio dovuto al messaggio positivo che trasmettono queste mascherine personalizzate un po' per tutti i gusti. I motivi e i colori sono piaciuti e questo è un momento di particolare soddisfazione per me, perché questo non è evidentemente è il mio lavoro».

L'aspetto economico è caduto in secondo piano, anche se Anna Sekulovski ha potuto recuperare l'investimento in materie prime. «I complimenti mi hanno gratificato, la gente ha apprezzato la mia idea ed io sono felice di avere contribuito a cambiare il trend di un accessorio così utile ma per certi versi ingombrante».

La mascherina è quindi raccomandata, dottoressa? «Certo. Protegge soprattutto gli altri, perché dobbiamo sempre partire dal presupposto che siamo noi i potenziali portatori sani di questo virus. Quindi consiglio a tutti di usarla, è un segno di grande rispetto e ci mette al riparo da spiacevoli sorprese»