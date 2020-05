Il bosco è la casa di trentamila specie

BELLINZONA - Oltre a svolgere funzioni protettive, ricreative e di produzione, il bosco svizzero possiede un suo valore intrinseco dato dalla ricchezza di organismi viventi che lo compongono: sono ben trentamila le specie che vi trovano casa o rifugio. In Ticino la continua e variegata copertura forestale e la particolare situazione geografica in cui la nostra regione è inserita rendono il bosco decisamente pregiato in quest’ambito. Alle nostre latitudini, gli ecosistemi forestali sono una delle componenti del paesaggio meglio tutelate. Basti pensare al fatto che, al loro interno, l’uso di sostanze pericolose per l’ambiente è praticamente bandito.

Lo ricorda il Dipartimento del territorio, in occasione dell'odierna Giornata internazionale della biodiversità, che sottolinea la decisione della Confederazione di dedicare tutto il 2020 alla sensibilizzazione e all'informazione generale su questo tema. Sono quindi diverse le iniziative previste. In primis si conta la campagna nazionale lanciata dall'Ufficio federale dell'ambiente: si tratta della piattaforma www.diversità-forestale.ch che propone un viaggio virtuale e rigenerante nei boschi per conoscerne più da vicino caratteristiche, particolarità e curiosità, come pure alcuni dei suoi numerosi abitanti.

Anche Ticino Turismo, sostenuto dal Dipartimento del territorio, con il sito per smartphone www.ticino.ch/riserve propone una breve ed efficace carrellata in quattro lingue sulle riserve forestali del cantone: con un clic è possibile una prima scoperta, per esempio, delle riserve forestali del bosco di Maia ad Arcegno, della Selvasecca sul Lucomagno, o dei Denti della Vecchia nei pressi di Lugano.

Nell’ambito di questa campagna nazionale saranno pure proposti, quando la situazione sanitaria lo permetterà, ulteriori momenti di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti alle scuole e ai cittadini anche grazie alle numerose associazioni che da anni collaborano col Dipartimento del territorio per svelare le ricchezze e i valori del bosco: www.geasi.ch; www.silviva.ch; www.naturalmentescuola.ch; www.ti.ch/mcsn; www.ti.ch/natura; www.bergwald.ch; www.ti.ch/biodiversita-bosco.

Dipartimento del territorio