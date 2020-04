Ecco dove il Covid-19 ha colpito di più in Ticino

BELLINZONA - Il coronavirus non ha colpito in modo uniforme nella Svizzera italiana. Il tasso di contagio da Covid-19 - come riferisce questa sera la RSI - è stato infatti particolarmente elevato in Leventina, nel Bellinzonese e nel Moeasano, seguiti a breve distanza da Riviera e Mendrisiotto.

Stando ai dati sui tamponi effettuati dall'EOC (che costituiscono circa l'80% di quelle eseguiti dall'inizio dell'epidemia), la Leventina ha fatto registrare un tasso di quasi 11 positivi ogni 1000 abitanti, mentre il Bellinzonese e il Moesano si assestano poco sopra i 10 casi su 1000 abitanti.

A metà della graduatoria troviamo la Valle Maggia e il Locarnese, mentre i distretti meno colpiti risultano essere il Luganese e quello di Blenio, quest'ultimo con poco meno di 3 casi ogni 1000 abitanti.