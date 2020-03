Mon Repos dà ragione al Governo: «Elezioni comunali rinviate»

BELLINZONA - La decisione di annullare le elezioni comunali del 5 aprile è confermata. Il Tribunale federale di Losanna ha infatti deciso di non concedere l'effetto sospensivo come richiesto dal ricorso presentato lo scorso 21 marzo dagli avvocati locarnesi Fiorenzo Cotti e Annie Griessen Cotti e da Pierluigi Zanchi. Le operazioni di voto non potranno perciò proseguire - come avrebbero voluto i tre ricorrenti - e le comunali sono quindi ufficialmente rinviate al 2021.

Il Governo - dando notizia della decisione emessa dai giudici di Mon Repos in un breve comunicato stampa - precisa e ribadisce che la scelta di posticipare le elezioni era stata «presa all'unanimità».