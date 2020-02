Città più pulita del solito con la Stranociada senza usa e getta

LOCARNO - Oltre 5'000 presenze ai festeggiamenti del venerdì sera. E almeno 1'500 porzioni di risotto e luganiga servite in poco più di un'ora il giorno successivo. Sono questi i principali numeri dell'edizione 2020 della Stranociada a Locarno, che ha avuto luogo lo scorso weekend. Lo fanno sapere oggi gli organizzatori.

«Non sono stati registrati problemi di alcune genere - si legge in una nota dell'Associazione Locarnaval - la presenza "discreta" del dispositivo di sicurezza è stata sufficiente per inibire anche i più facinorosi e far sì che la Stranociada sia stata una festa per tutti».

E si parla anche del nuovo bicchiere ufficiale, con cui gli organizzatori dell'evento quest'anno hanno messo al bando l'usa e getta: la misura «è stata ben accolta dal pubblico, risultato in una netta diminuzione di rifiuti e lasciando la Città Vecchia più pulita del solito».

Il bicchiere riutilizzabile, lo ricordiamo, quest'anno è stato introdotto per i festeggiamenti notturni tra venerdì e sabato. Una mossa ecologista volta a evitare l'utilizzo di circa 50'000 bicchieri monouso.

Concorso maschere e tendine: i premiati Singoli:

1. Chi l'ha visto

2. Freddy Mercury

3. Ghiaccio in bicchiere Stranociada Coppie:

1. Africani

2. Giornali

3. Piante Gruppi:

1. Scotch

2. Madre Natura

3. Sushi Tendine:

1. AC Vallemaggia – Le meraviglie di Alice

2. Sci Club Onsernone – La Fattoria

3. Topque&Barbon – L’era (na volta) glaciale. Il premio speciale offerto dalla ditta Banfi Frutta e Verdura è andato alla tendina del gruppo Brigata Scout Locarno - Apollo 8.

