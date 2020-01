La corsa ticinese per aiutare l'Australia

LUGANO - Gli incendi non danno tregua all’Australia. E negli ultimi mesi le fiamme hanno ucciso milioni di animali, tra cui innumerevoli koala. Una catastrofe naturale che sta spingendo tutto il mondo a mobilitarsi per aiutare il continente rosso.

Anche in Ticino le azioni di solidarietà si stanno moltiplicando. C’è chi raccoglie garze e calzini per rifornire una struttura di Adelaide impegnata nella cura dei koala (vedi correlati). E sempre in questi giorni sono anche state attivate diverse raccolte di fondi.

Goccia dopo goccia - Una di queste è la pagina Facebook “Help Australia Animals”, attivata nelle scorse ore dal ticinese Max Bartolini. «La volontà di lanciare la raccolta mi è venuta perché sono sempre stato amante degli animali e le immagini provenienti dall’Australia mi hanno a dir poco scioccato» ci dice il promotore, che sottolinea: «Molti egoisticamente pensano che sia un problema dell’Australia, ma si tratta di un evento talmente grosso che è un problema di tutti noi».

La raccolta si chiama “Una goccia per l’Australia”. E permette di effettuare donazioni comprese tra uno e venti franchi (i versamenti possono essere effettuati sul conto CH 87 8080 8002 7666 1740 6 intestato a Massimo Bartolini 6978 Gandria, con clausola “Una goccia per l’Australia). «Questo per dare proprio a tutti la possibilità di contribuire». Il denaro sarà devoluto al Koala Hospital Port Macquarie.

L’evento - Nell’ambito dell’azione, domani giovedì 9 gennaio a partire dalle 18.30 al Just Cafè di Lugano sarà inoltre proposto un concerto di Denis Angelucci e Ale Gambazzi.

Un’altra iniziativa - Un’altra raccolta fondi ticinese è stata di recente attivata sulla piattaforma gofundme. L’obiettivo dell’iniziativa è di «raccogliere più fondi possibili da donare alle associazioni che agiscono sul posto per salvaguardare lo stato di salute degli animali colpiti dalle fiamme».