A Lugano si paga troppo di affitto: «Con la pensione non ce la faccio»

LUGANO - In Ticino nel 2019 gli affitti sono aumentati dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Per giunta, in controtendenza con la media Svizzera, dove le pigioni di appartamenti offerti in locazione sono calate dello 0,5%. I dati sono stati diffusi oggi dallo Swiss Real Estate Offer Index. Lo stesso giorno in cui il comitato d’iniziativa “Più abitazioni a prezzi accessibili” ha presentato in conferenza stampa le ragioni a favore del “sì” alla votazione del 9 febbraio.

La voce dei luganesi sull’argomento sembra essere unanime. Al microfono di Tio/20minuti tutti concordano su una cosa: le pigioni sono (troppo) alte. In particolare, ne risentono i pensionati. «Tra affitto e cassa malati non posso vivere con i soldi che prendo di Avs», «in base alla mia pensione per me l’affitto che pago è troppo caro». E ancora: «L'affitto dovrebbe corrispondere al massimo al 30-35% del reddito», «chi vive in centro è costretto a pagare un extra». Qualcun altro si dice soddisfatto, ma in vista della votazione popolare aggiunge che «è importante abbassare gli affitti, perché non sono più i tempi d’oro».

Manca un mese. Il 9 febbraio i cittadini svizzeri saranno chiamati a esprimersi. I promotori vorrebbero che almeno il 10% delle nuove abitazioni fosse composto da cooperative edilizie, in quanto sul territorio non sono presenti abbastanza alloggi a prezzi moderati. L'iniziativa vuole inoltre impedire che i sussidi per i risanamenti energetici siano messi a disposizione di progetti immobiliari di lusso, promuovendo l’edificazione di utilità pubblica, non soggetta alla speculazione.

Dal primo sondaggio Tamedia è emerso che il 63% degli aventi diritto sostiene l’iniziativa popolare. La motivazione più importante è che l’alloggio è un bisogno fondamentale. Secondo i contrari, invece, a prevalere è la convinzione che la Confederazione non debba intervenire nell’economia di mercato.

Tra i sostenitori dell'iniziativa c'è Marina Carobbio, consigliera agli Stati socialista. Fabio Regazzi, consigliere nazionale PPD, è co-presidente del comitato per il "no".