Votazioni federali del 9 febbraio: "sì" convinto a entrambe le proposte

ZURIGO - Godono entrambi di un ampio supporto i due oggetti in votazione il 9 febbraio prossimo. Come rivela il primo sondaggio Tamedia a riguardo, infatti, il 63% degli aventi diritto sostiene l’iniziativa popolare per “Più abitazioni a prezzi accessibili” mentre il 65% si dice a favore della modifica del codice penale che introduce il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.

«Per i sostenitori dell’iniziativa per abitazioni a prezzi accessibili la motivazione più importante è che l’alloggio è un bisogno fondamentale», commentano i politologi della LeeWas. L’iniziativa, inoltre, è vista come la semplice attuazione di un principio costituzionale già esistente. Secondo i contrari, invece, che si attestano al 32%, a prevalere è la convinzione che la Confederazione non debba intervenire nell’economia di mercato.

La proposta che vuole che almeno il 10% delle nuove abitazioni sia costituito da cooperative edilizie piace in particolare agli elettori di PS e Verdi, che la supportano entrambi all’89%. Particolarmente basso è, al contrario, l’appoggio tra i sostenitori di Udc e Plr, fermo rispettivamente al 48% e al 41%. L’oggetto convince infine specialmente i più giovani, che lo approvano al 69%, e le donne, il 73% delle quali è pronto a dire “sì” contro il 54% degli uomini.

Per quanto riguarda la norma anti omofobia, invece, chi la appoggia lo fa innanzitutto perché ritiene che nessuno debba essere discriminato per il proprio orientamento sessuale e perché è convinto che, in tempi di odio diffuso via social, una modifica di legge sia necessaria. Secondo i contrari, invece, questa legge limita la libertà di espressione e rende impossibile discutere in modo critico dei temi legati all’orientamento sessuale.

Anche in questo caso, la proposta raccoglie favori soprattutto nell’area rosso-verde e tra i Verdi liberali, con l’85% di “sì”. In generale, gli elettori di area borghese supportano comunque la nuova norma, ma in maniera meno convinta, con il 59%-70%. Contro sono solo i sostenitori dell’Udc, il 58% dei quali è pronto a bocciarla. Anche in questo caso, gli uomini dicono “sì” meno convintamente delle donne (45% a 76%) e la proposta piace maggiormente ai più giovani.

Limitate le differenze regionali. Svizzero italiani e romandi sostengono in maniera più decisa l’iniziativa per abitazioni a prezzi accessibili rispetto agli svizzero tedeschi (rispettivamente 71%, 68% e 61% di “Sì” o “Tendenzialmente sì”). Una situazione simile, anche se meno marcata, si nota anche per il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale: la supporta il 69% degli svizzero francesi, il 64% degli svizzero italiani e il 63% degli svizzero tedeschi.

11’164 persone hanno preso parte dal 19 al 21 dicembre al primo sondaggio Tamedia sulle votazioni federali del 9 febbraio prossimo. Queste rilevazioni vengono condotte in collaborazione con LeeWas, che pondera i dati in base a variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine di errore si attesta all’1,6%. Per maggiori informazioni tamedia.ch/umfragen (in tedesco) o tamedia.ch/fr/sondage (in francese).