Due gatti e un cane ritrovati dalla Spab

BELLINZONA - Due gatti e un cane sono stati rinvenuti negli scorsi giorni in varie zone del cantone dalla Società di protezione animali di Bellinzona.

«Un gatto - precisa la Spab in una nota - è stato rinvenuto in zona lago a Sigirino ferito in modo serio. Una gatta di tre colori è invece stata ritrovata a Mendrisio». Il cane è invece stato avvistato a Bellinzona, in zona Golena. «È un pincher fulvo con una mantellina nera e il microchip italiano non registrato in Svizzera».

Le tre bestiole si trovano presso il centro della Spab. I padroni possono recuperare i propri animali telefonando - tutti i giorni - ai seguenti numeri: 091.826.38.00 e 091.829.40.22.