Le TPL cambiano orario

LUGANO - Gli utenti del trasporto pubblico devono fare attenzione, quest’anno il cambio orario per le TPL scatta domenica 15 dicembre. Le modifiche più rilevanti, per quanto concerne le linee della Trasporti Pubblici Luganesi SA, riguardano le linee 4, 6 e 12. In particolare, tutte le corse della linea 4 Lugano Centro-Canobbio e ritorno tra le ore 20:00 e le ore 23:30 circa sono state posticipate di 5 minuti mentre l’orario della linea 6 Stazione FFS-Cornaredo è stato adeguato, sempre su entrambe le tratte, per un migliore collegamento con i treni TILO in stazione FFS.

È stato infine ampliato il servizio sulla linea 12, che collega Lugano Centro con Brè Paese: dal lunedì al venerdì la corsa delle ore 10:43 proseguirà fino a Brè Paese con ripartenza alle ore 11:15 mentre le corse delle ore 23:15 da Lugano Centro e delle ore 23:45 da Brè Paese verranno effettuate con cadenza giornaliera.

Le altre modifiche, di piccola entità, sono degli aggiustamenti all’orario, apportati nell’ottica di un costante miglioramento dell’interscambio tra le varie linee e finalizzati a offrire all’utenza un servizio sempre migliore. Di seguito una breve panoramica.

Sulla linea 5 Viganello-Manno la prima corsa del mattino in partenza dal capolinea Viganello S. Siro è stata anticipata alle ore 5:58, in modo da permettere un migliore interscambio con le altre linee e i treni TILO in partenza da Lamone. Sulla linea 8, che serve la zona di Pambio-Noranco, alcune corse sono state anticipate per migliorare le coincidenze con le linee 1 e F. Infine gli orari di alcune corse sulla linea 10 Albonago-Viganello-Castagnola sono stati leggermente adeguati su entrambe le tratte per migliorare le coincidenze con le linee principali.

E’ possibile visualizzare il nuovo libretto orario e la cartina delle linee da subito sul nostro sito www.tplsa.ch